الدبيبة والمبعوث الإيطالي يبحثان سُبل التعاون للوصول إلى الانتخابات

العنوان-طرابلس

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، المبعوث الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو، رفقة السفير جوزيبي بوتشينو غريمالدي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة إن لقاء الدبيبة والمبعوث الإيطالي تناول آخر مستجدات الوضع السياسي الليبي، وسُبل التعاون من أجل دعم استقرار ليبيا والوصول الى الانتخابات.

وفي وقت سابق اليوم، التقى المبعوث الإيطالي، عضو رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، لبحث مستجدات المشهد السياسي في ليبيا، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، وذلك بالتزامن مع انطلاق الجولة الأخيرة لاجتماعات المسار الدستوري بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة.

وأكد المبعوث الإيطالي خلال لقائه مع اللافي “دعم بلاده لاجتماعات القاهرة، بين ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة، لإيجاد إطار قانوني، من أجل تنظيم انتخابات وطنية حرة وشفافة، يقبل بنتائجها الجميع وتقود البلاد إلى مرحلة الاستقرار والسلام والبناء”، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.