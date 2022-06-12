الفقيه: على مجلسي النواب والدولة التوصل لصيغة توافقية حول الإطار الدستوري

أكد عضو لجنة المسار الدستوري الليبي، عضو مجلس النواب، سليمان الفقيه، أن مصر تقوم بدور داعم لأمن واستقرار ليبيا، متوجها بالشكر أيضا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومستشارة الأمين العام، ستيفاني ويليامز، على جهدهم لتحقيق التوافق بين الليبيين.

وقال الفقيه خلال كلمته في افتتاح الجولة الثالثة للجنة المسار الدستور في جلساتها المنعقدة بالعاصمة المصرية القاهرة: “على مجلسي النواب والدولة تحمل مسؤوليتهما لتحقيق طموحات الشعب الليبي للتوصل لصيغة توافقية حول الإطار الدستوري اللازم لإنهاء المرحلة الانتقالية في البلاد، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية يطالب بها الشعب الليبي”.

وأضاف “يجب على كافة المجتمعين في اجتماعات الجولة الثالثة للمسار الدستوري في القاهرة ضرورة إنجاز العمل لتحقيق التوافق، وعلى وسائل الإعلام والمدونين على وسائل التواصل الاجتماعي؛ عدم استباق نتائج الاجتماعات التي تجرى في القاهرة، ونتمنى أن يكون الإعلام معول بناء وليس هدم”.