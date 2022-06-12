لجنة حقوقية تدين اختطاف المواطن فيصل بلحاج بمدينة مصراتة

أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بيانا ، بشأن واقعة اختطاف المواطن “فيصل بلحاج” بمدينة مصراتة “

وقالت اللجنة إنها تتابع بقلقَ بالغ المعلومات والتقارير الوارده بشأن اختطافه” من مكان عمله بمدينة مصراتة على يد مسلحين ينتمون لما يُعرف ب”قوة العمليات المشتركة” التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، ونقله إلى مكان مجهول ، وذلك مساء يوم أمس السبت 11_ يونيو الجاري.

وكان “بلحاج” قبل ساعات من اختطافه قد نشر على منصة التواصل الإجتماعي فيسبوك فيديو يُوثق إعتراض وصدم سيارة مدنية من قبل سيارة عسكرية كانت ترافق موكب رئيس الحكومة بالتزامن مع مروره وسط مصراته.

وأعربت اللجنة عن شديد إدانتها واستنكارها حيال واقعة الاختطاف والإخفاء القسري خارج إطار القانون واحتجاز حرية مواطن بشكل غير قانوني ودونما إذن من النيابة العامة، في إنتهاك جسيم لحقوق الإنسان والمواطنة ومساس بالحقوق المدنية والسياسية ومصادرة وتعدي على حرية الرأي والتعبير ، وحملت ، رئيس الحكومة المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الواقعة ، والتي تُمثل إساءة إستعمال للسلطة وتقويض لسيادة القانون وانتهاك جسيم لحقوق الإنسان والمواطنة.

كما طالبت اللجنة، بإطلاق سراح المواطن “فيصل بلحاج” فوراً ودنما أي دون قيد أو شرط.