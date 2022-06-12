عبدالعزيز: البعض يحاول اغتيال الصادق الغرياني معنوياً من خلال التدليس والتشويه

ليبيا – قال عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن هناك من يتلذذ بتعذيب الشعب ويختلق الازمات السياسية والاجتماعية محاولاً القفز في الهواء ليزيد المشهد تعقيداً والأزمة عمقاً.

عبد العزيز أشار خلال استضافته عبر برنامج”بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إلى أن البعض يحاول اغتيال الصادق الغرياني معنوياً من خلال التشويه والتدليس والكذب بحسب قوله.

ولفت إلى أن منذ تاريخ اتفاق الصخيرات تم تسليم الملف الليبي بالكامل للمخابرات الاجنبية والسفارات، معتبراً أن البرلمان عبارة عن عقيلة صالح ومن وصفهم بـ”المافيا التي معه” بالتالي على المواطنين الخروج للشوارع لإزالة هذه الاجسام والوباء الذي يسمى مجلسي النواب والدولة.

وفيما يلي النص الكامل للقاء:

الأزمة خانقة 8 ساعات انقطاع للكهرباء وفي هذه الاجواء الخانقة هناك من يتلذذ بتعذيب الشعب ويختلق الازمات السياسية والاجتماعية محاولاً القفز في الهواء ليزيد المشهد تعقيد والازمة عمقاً. الإعلام هو السلطة الاولى والحرب اعلامية في مجملها كالهجوم على سماحة المفتي رضي الله عنه.

صحيفة المرصد مستغربة كيف محمود عبد العزيز يترضى عن الشيخ الصادق! هل اترضى عنكم أنتم يا دواب! يا عملاء! نترضى عن الصالحين! لأنكم انتم لم تتربوا على هذا ولا تعرفون إلا الطعن بالأعراض والأنساب وتربيتم في الحانات ! نعرف بعضنا جيداً ومنابع البيوت التي خرج منها!.

الحملة من 2011 يحاولون الاغتيال المعنوي للأشخاص وعلى رأسهم المفتي! في اطار الاغتيال المعنوي يشوهون ويدلسون ويكذبون وليس لديهم مانع ان يكتبوا اي شيء ويكذبوا ويظنون انه طعن! الاغتيال المعنوي تجاوز الأشخاص للأفكار واغتيال التاريخ والمعلومة التاريخية.

خرج الكثير من التافهين محاولين أن يكون لهم دور في الحملة التافهة على سماحة المفتي وفي ذات الوقت يحاولون اغتيال التاريخ. الشيخ الصادق لم يدعوا للحرب، عندما اقفل النفط من قبل الجضران واعلن حكومة برقة كانت حكومة المؤتمر الوطني وزيدان!.

يأتي اليوم بعض الاقزام يحاولون تشويه صورة المفتي حفظه الله ويقفزون على التاريخ ويحاولوا ان يستغلوا بعض المنصات الإعلامية المشبوهة والممولة بالمال الحرام، نقول لهم هيهات نحن التاريخ موثق عندنا بالصوت والصورة والشهود، المفتي حفظه الله ربنا أخذ عليه ميثاق عندما يستفتي ويقول وهذا يجوز وذلك لا يجوز، تأتوا أنتم تريدون من المفتي ان يتكلم حسب ما تريدون، لماذا لم تقولوا ان المؤتمر الوطني العام بكليته وحكومة واحدة، يأتوا اليوم مجموعة تلبس على الناس ويزورا التاريخ ويقولوا على المفتي.

تحاولون كما حاول اسلافكم لكن هيهات، انتم من اوصلتم البلاد لهذه الحالة بانقلابكم على المؤتمر الوطني وعدم التزامكم بقرارات الدولة وتشويهكم والتفافكم على ارادة الشعب. قضية الشيكات والقضية المعروفة جداً اعضاء برقة قالوا يجب ان يصدر هذا القرار.

الآن يخرج بعض الجهلة والمتخلفين يطاولون الثرية ويتطاولون على سماحة المفتي وتزوير التاريخ لأنهم جهلة، اليوم يتطاولون على قمة، يأتي شخص يقول هذا تحريض الصادق الغرياني على الحرب في الموانئ، ما علاقة الشيخ الصادق الغرياني فهذا قرار دولة، التاريخ نضعه امامكم كما هو وهذه مهمتنا وسنتصدى في معركة الوعي لكل من يحاول ان يزور التاريخ والرموز والقامات، بقايا اتباع القذافي ومعسكر اللاكرامة لا حرج عليهم لأنهم يحاولون القفز على السلطة ويعودوا للحكم لان فبراير منعتهم من الكثير من المميزات ومن المميزات.

ما استغربه غير حملات التشويه التي حاولوا القفز فيها على التاريخ هو صمت اعضاء برقة اليوم وخاصة من هم في المسؤولية، المنفي لماذا هذا الصمت على جريمة اغلاق الحقول والموانئ النفطية! ابو سهمين لا تستطيع ان تنكر انه قام بواجبه تجاه ليبيا ولم يدك رأسه. المجلس الرئاسي والقائد الاعلى صامت وساكت تجاه جريمة نكراء. كيف تغلق النفط وللأسف يخرج ناس مرشحة للرئاسة كباشاآغا وجماعته ومحمد صوان والحزب الانقلابي يحاولون تبرير قفل النفط ويحاولون ممارسة الاغتيال المعنوي من 2011، نعم هناك سرقات في فبراير لكن كثير من الذين يحاولون اغتيالهم معنوياً أشرف من الشرف.

اليوم نجد الاقزام والاطفال في 2011 كان عيل والرجال يقاومون بإمكانيات بسيطة ويعلم الله ماذا حصل لهم! عندما نقول ان الصراع مشاريع، للأسف يخرج علينا بعض من يحاولون ان يوهموا الشعب وللأسف ورطوا الشعب وليبيا في اتفاق الصخيرات ومنذ ذلك التاريخ سلموا الملف بالكامل للمخابرات الاجنبية والسفارات، تراهم يهرولون لباريس والقاهرة.

مسألة الخزعبلات والحكومة لم تروا باشاآغا وعقيلة صالح والوزراء لا يهمهم التاريخ! احييني اليوم واقتلني غداً هذا مبدئهم. وبعد الهزيمة والعدوان على طرابلس بثوا فيه الروح وجعلوه يخرج ويتكلم ولولا خياناتهم وانحناءاتهم! الامور واضحة وجلية خيانة واضحة، في المواقف التاريخية اليوم 8 ساعات الكهرباء مقطوعة والنهب والنفط وسرقات بمئات الملايين! شيء يشيب له الولدان، الناس سرقة ملايين لم يستطيعوا ان يخرجوها.

مجلس الدولة والنواب يحاولون وقلنا أنه لا خير في مجلس الدولة! لم يكونوا يقفون إلا ورائنا وكانوا تُبع لنا، صحيح عندهم مهارات ليست عندنا كالكذب ويقولوا القاعدة الدستورية وتفاهمنا! البرلمان ليس برلمان بل عقيلة صالح والمافيا التي معه ويخرج فلان ويزور. حكومة باشاآغا هل عندك بديل؟ نفس مسلسل عام 2015!.

إن لم يخرج الشارع لإزالة هذه الاجسام والوباء الذي اسمه مجلسي النواب والدولة، لابد من ازالة هذا الوباء فلا يمكن السكوت عنه.

قال المترشحين للانتخابات والحريصين على المسار الانتخابي سيخرجون نواب عن كل دائرة، كيف؟ قال أحضرهم للمهاري ! وسكنهم على حساب الشعب وشكل برلمان! هذا البرلمان هل يحل محل البرلمان هذا غير منطقي وعبث ولعب مراهقين سياسيين، وإن كانت حكومة الدبيبة تفكر هكذا فهذه كارثة ومصيبه.

صرف اموال في غوط الباطل ليس لها مبرر ولا كولسه وفوق منها لا يريدون شخص من وسط طرابلس يكون عنده رأي ضد حفتر. من هو صاحب الافكار الذي يتلاعب قانوناً ومنطقياً يجب فتح باب الترشح لأسماء جديدة وإذا لم تفتح كارثة.

نحي أخوانا الاباضية لبيان المجلس الاعلى للاباضية. البيان واضح ونعلم ان الاسلام السعودي لا يريدون الاعتراف ان مذهبهم هو الحنبلي، أقل نسبة في العالم الاسلامي المذهب الحنبلي. نحن وحدة واحدة لا يمكن لاحد اي كان ولا أي مخابرات ان تفكر أن يكون هذا مدخل صالح للتفريق بين الشعب الليبي ونعرفها لعبة استخبارات. موضوع برقة وحقوقها لا أحد تكلم عن برقة وحقوقها الا هو سنداس والآن من خرجوا كلهم بما فيهم زياد دغيم.

نتفاجأ بمرتبات المنطقة الشرقية فنحن الذين خرجنا بالآخر مهمشين فطرابلس مرتباتها اقل من بنغازي. ومصراته أقل من البيضاء من ناحية المرتبات.

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