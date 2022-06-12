«أبوجناح»: ندعم جهود الخبراء في إصلاح وتطوير النظام الصحي في ليبيا

شارك رمضان أحمد أبوجناح نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، في “الاجتماع الذي عقده خبراء بالمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي لطرح مشروع «إصلاح وتطوير النظام الصحي في ليبيا»، بحضور مدير عام المجلس محمود الفطيسي، ومسؤولين بوزارة الصحة”.

وأوضح حساب «أبوجناح» على فيسبوك، في بيان أن “فريق عمل إصلاح وتطوير النظام الصحي، استعرض خلال عرض مرئي، سبل تعزيز إتاحة الخدمات الطبية للمواطنين ضمن مبادرة التغطية الصحية الشاملة، من خلال تحديد خصائص الأنظمة الصحية الناجحة، والمتمثلة في امتلاك رؤية واستراتيجيات طويلة المدى”.

وتابع البيان؛ “وبناء توافق على المستوى المجتمعي، والسماح بالمرونة والاستقلالية في اتخاذ القرار، فضلًا عن التمتع بالمرونة والتعلم من التجربة والتغذية الارتجاعية إلى حلقة صناعة السياسة الصحية، والحصول على الدعم من منظومة الحوكمة الواسعة ومن السياق الاجتماعي- الاقتصادي وبالتوافق مع التفضيلات الثقافية وتفضيلات السكان”.

من جانبه أكد «أبوجناح»، على “دعمه لجهود الخبراء في إصلاح وتطوير النظام الصحي في ليبيا، وتحقيق تنمية شاملة لقطاع الصحة، من أجل تحسين الحالة الصحية للمواطن، وتطوير آليات عمل الرعاية الصحية الأولية”.

وأعرب عن “حرص حكومة الوحدة، على تعزيز إتاحة التغطية بالخدمات الصحية للمواطنين، من خلال إشراك كل الجهات والمؤسسات المعنية بإصلاح القطاع الصحي”.

وعلى الجانب الآخر، قدم الخبير في القطاع الصحي الدكتور عادل التاجوري خلال الاجتماع، عرضًا مرئيًا لمشروع “تعزيز الصحة في الجنوب”، الذي يهدف إلى تحقيق مستوى فعّال وذو جودة ملائمة للرعاية الصحية بالمنطقة الصحية الجنوبية، والذي سيتم تمويله من خلال نظام الاشتراك في التأمين الصحي العام.

وختم البيان موضحا أن “أغراض مشروع «إصلاح وتطوير النظام الصحي في ليبيا» تتمثل في إتاحة الخدمة لما يقارب 90% من الحالات التي تعاني من أمراض بتطلّب علاجها تكاليف عالية، فضلًا عن خفض نفقات العلاج بالخارج بمقدار 30٪؜ خلال عام واحد من بدء محفظة الإصلاح، إلى جانب توطين تدخل واحد من كل تخصص خلال العام الأول من بداية محفظة الإصلاح”.