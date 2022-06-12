الجويفي يشدد على أهمية تعزيز الشراكة في مجال الرياضة مع تونس

أكد وزير الرياضة بحكومة الوحدة عبد الشفيع الجويفي، على أهمية السعي لدفع وتعزيز العلاقات بين ليبيا وتونس في مختلف المجالات، وبخاصة في قطاع الرياضة.

جاء ذلك خلال لقاء الجويفي مع السفير التونسي لدى ليبيا الأسعد العجيلي، حيث تم استعراض مجالات التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الرياضة، وبحث سبل تعزيز مجالات التعاون المشترك.

وشهد اللقاء، مناقشة سبل تعزيز الشراكة بين الطرفين من خلال تبادل البرامج المشتركة، تمهيدا لتوقيع اتفاقيات تعاون وتعزيز للشراكة الرياضية بين الطرفين في عدد من المجالات الرياضية.

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