سامح شكري: مصر تحرص على الوصول إلى توافق في ليبيا | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

جدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، تأكيد وحرص بلاده على الوصول لتوافق ليبي بين مكونات الشعب ضمن الإطار المعتمد من قرارات مجلس الأمن ومسار برلين ومنتديات مخرجات الحوار الليبي.

وأضاف شكري في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن وجود قوات أجنبية في ليبيا يعقد الموقف ويقيد حرية الشعب الليبي ومستقبله.. مشددا على ضرورة بذل الجهود فيما يتعلق بوحدة ليبيا وخروج القوات الأجنبية.

وتستضيف القاهرة جلسات الحوار الدستوري بين مجلس النواب ومجلس الدولة.. للوصول بهدف الوصول إلى توافق دستوري يفضي إلى إجراء انتخابات وطنية.