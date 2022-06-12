تأكيد مصري على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، حرص بلاده على الوصول لتوافق ليبي بين مكونات الشعب ضمن الإطار المعتمد من قرارات مجلس الأمن ومسار برلين ومنتديات مخرجات الحوار الليبي.

وأضاف شكري في مؤتمر صحفي، الأحد، أن وجود قوات أجنبية فى ليبيا يعقد الموقف ويقيد حرية الشعب الليبي ومستقبله، مشددا على ضرورة بذل الجهود فيما يتعلق بوحدة ليبيا وخروج القوات الأجنبية.

وتستضيف مصر جلسات الحوار الدستوري بين مجلس النواب ومجلس الدولة للوصول بهدف الوصول إلى توافق دستوري يفضي إلى إجراء انتخابات وطنية

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