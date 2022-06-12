ليبيا الان

تأكيد مصري على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا

تم النشر منذُ 23 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، حرص بلاده على الوصول لتوافق ليبي بين مكونات الشعب ضمن الإطار المعتمد من قرارات مجلس الأمن ومسار برلين ومنتديات مخرجات الحوار الليبي.

وأضاف شكري في مؤتمر صحفي، الأحد، أن وجود قوات أجنبية فى ليبيا يعقد الموقف ويقيد حرية الشعب الليبي ومستقبله، مشددا على ضرورة بذل الجهود فيما يتعلق بوحدة ليبيا وخروج القوات الأجنبية.

وتستضيف مصر جلسات الحوار الدستوري بين مجلس النواب ومجلس الدولة للوصول بهدف الوصول إلى توافق دستوري يفضي إلى إجراء انتخابات وطنية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك