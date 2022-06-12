أبوجناج: لابد من إشراك الخبراء والمؤسسات في إصلاح القطاع الصحي | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، على ضرورة إشراك كل الجهات والمؤسسات المعنية والخبراء في إصلاح وتطوير النظام الصحي في ليبيا، وتحقيق تنمية شاملة لقطاع الصحة، من أجل تحسين الحالة الصحية للمواطن، وتطوير آليات عمل الرعاية الصحية الأولية.

جاء ذلك خلال اجتماع أبوجناح، الأحد، مع خبراء بالمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي. لطرح مشروع “إصلاح وتطوير النظام الصحي في ليبيا”، الذي حضره رئيس المجلس محمود الفطيسي، ومسؤولين بوزارة الصحة، وخبراء بالقطاع الصحي.

وشهد الاجتماع استعراض سبل تعزيز وإتاحة الخدمات الطبية للمواطنين، ضمن مبادرة التغطية الصحية الشاملة. من خلال تحديد خصائص الأنظمة الصحية الناجحة، والمتمثلة في امتلاك رؤية واستراتيجيات طويلة المدى. وبناء توافق على المستوى المجتمعي، والسماح بالمرونة والاستقلالية في اتخاذ القرار.

ويهدف المشروع في إتاحة الخدمة لما يقارب 90% من الحالات التي تعاني من أمراض يتطلّب علاجها تكاليف عالية. بالإضافة إلى خفض نفقات العلاج بالخارج بمقدار 30٪ خلال عام واحد من بدء محفظة الإصلاح. وكذلك توطين تدخل واحد من كل تخصص خلال العام الأول من بداية محفظة الإصلاح.