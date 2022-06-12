القطراني يبحث مع مراقبي تعليم المنطقة الشرقية المشاكل التي تواجه سير العملية التعليمية

التقى نائب رئيس الوزراء علي القطراني، السبت، بمقر ديوان رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي ، بعدد من مراقبي تعليم المنطقة الشرقية . وناقش الإجتماع، المشاكل التي تواجه سير العملية التعليمية، خاصة في المنطقة الشرقية وفي مقدمتها أزمة الكتاب ، وجائحة كورونا، والعجز في المعلمين، واحتياجات المؤسسات التعليمية ، وتجهيزها بالمعامل والإدراج ومعدات الطبع والتصوير ، والمطالبة بالأسئلة الاسترشادية من قبل الطلاب.

كما اطلع المجتمعون، القطراني على المشاكل التي تسببت فيها عملية التهميش من قبل حكومة الوحدة منتهية الولاية في المنطقة الشرقية والجنوبية، وماترتب عليها من إيقاف لمنظومة الامتحانات بمدينة البيضاء ، مطالبين الحكومة الليبية بالمحافظة عليها وتفعيلها وحماية أرشيف الوزارة من خلال تكوين لجنة لإستلامه ومتابعته، مؤكدين مساعيهم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لتصحيح مسار العملية التعليمية بالمنطقة ، وإجراء الإمتحانات في موعدها المقرر في الخامس والعشرون من يونيو الجاري.

وتطرق الإجتماع أيضاً للجوانب المالية للمعلمين الذين لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية منذ شهر اكتوبر من السنة الماضية والتسويات والترقيات ، ومستحقات حرس المؤسسات التعليمية.

من جانبه رحب نائب رئيس الوزراء، بالحاضرين، مؤكدا على وقوفه مع قطاع التعليم ، وعلى إجراء الإمتحانات في موعدها المحدد ، والتواصل مع وزير التعليم بالحكومة الليبية جمعة الجديد للجلوس مع مراقبي التعليم ، والاستماع للمشاكل والصعوبات والعراقيل التي تواجههم ، وإيجاد الحلول المناسبة لها ، كما أكد سيادته على ضرورة إنشاء ديوان للتعليم بالمنطقة وتكليف وكيل له لحلحلة كافة العراقيل التي تواجه قطاع التعليم.

وأثنى الحاضرون خلال اللقاء على جهود القطراني ومواقفه الوطنية، مؤكدين ثقتهم في القطراني في تذليل الصعوبات التي تعرقل سير العملية التعليمية.