«سرت للنفط»: إعادة تشغيل حقل الاستقلال وضخ 60 مليون قدم مكعب من الغاز 

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، إعادة تشغيل “حقل الاستقلال” وضخ حوالي 60 مليون قدم مكعب من الغاز غير المصاحب عبر منظومة نقل الغاز الساحلي إلى محطات توليد الكهرباء بالمنطقة الشرقية.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته على حسابها الرسمي على فيسبوك، أنه “أعيـد تشغيل الحقل بعد تمكن الشركة من شحن منتج النافثا عبر الناقلة (CLAXTON BAY) صباح اليوم الأحد بكمية تقدر بـ (253،000) برميل تقريباً، وهو الأمـر الذي منـح الشركة سعة تخزينية تقدر بحوالي نصـف خزان.”.

وتابع البيان؛ هــذا وسيكون بمقدور الشركة تسيير عمليات الغـاز بأريحية إذا ما تم شحن المخزون المتبقي والجاهز للشحن والذي يبلغ حوالي (367،000) برميل من منتج النافثا”.

وختم البيان مذكرًا بأن “الشركة اضطرت في 31 من مايو الماضـي إلى إيقاف تشغيل حقل الاستقلال، بعد انخفاض السعة التخزينية لمادة المكثفات المصاحبة لإنتاج الغاز الطبيعي”.