من أصل 118.. تسليم صكوك الميزانية التشغيلية لـ58 مراقبة تعليمية بليبيا

سلم القسم المالي بوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة، صكوك الميزانية التشغيلية لـ58 مراقبة تعليمية، من أصل 118 مراقبة في كامل ليبيا، حيث تضمنت أوجه صرف الميزانية القيام بأعمال النظافة العامة، والصيانة الخفيفة الطارئة، ومواد ومتطلبات الامتحانات من قرطاسية ونحوها، إضافة إلى إيجارات النقل.

واشترط المراقب المالي بالوزارة على مراقبي التربية التعليم بالبلديات، تقديم تقرير عن الميزانية التشغيلية عن العام السابق؛ من أجل صرف ميزانية هذا العام، وفق أوجه الصرف التي حددت وأعلن عنها.

وأشار وزير التربية والتعليم موسى المقريف، إلى تباين مخصصات الميزانية التشغيلية بين مراقبات التعليم، وقد اعتمد تحديد القيم المالية على معيارين هما عدد الفصول، والكثافة الطلابية بالمدارس الواقعة في نطاق كل مراقبة، حاثا المراقبات التي لم تسلم تقريرها السابق للقسم المالي الإسراع في ذلك؛ لتتمكن من تسلم صكوك الميزانية للعام الجاري.

وتوزعت المراقبات التي تسلمت صكوك الميزانية التشغيلية بين 24 مراقبة بالمنطقة الشرقية، و4 بالسهل الغربي، و15 بالجبل الغربي، إلى جانب 7 مراقبات في المنطقة الوسطى، و6 أخرى في طرابلس الكبرى و2 في المنطقة الجنوبية.

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