وزير الداخلية يثني على الجهود التي يبذلها رئيس وأعضاء الإدارة العامة للبحث الجنائي فِي مكافحة الجريمة

زار وزير الداخلية عصام أبوزريبة بِرفقة وكيل الوزارة فرج اقعيم مقر الإدارة العامة للبحث الجنائي بِـمدينة بنغازي، وَكان فِي الاِستقبال مُدير الإدارة العامة للبحث الجنائي اللواء صلاح هويدي.

وتـمَّ خِلال هذه الزيارة مُناقشـة الأوضاع الأمنية بِـالمدينة وَبحث آلية التنسيق بيْن كافة فروع الإدارة العامة للبحث الجنائي بِالمنطقة الشرقية للحد مِن مستوي الجريمة وَالحفاظ على سلامة وَأمن المواطنين.

وَأثنى أبو زريبة، على الجهود التي يبذلها رئيس وأعضاء الإدارة فِي مكافحة الجريمة بِكافة أشكالها وَتأدية المهام المُكلفين بها على أكمل وجه، مُـطالبًا ببذل المزيد مِن الجهد وَالعمل؛ للوصول إلى نتائج إيجابية تخدم الصالح العام.