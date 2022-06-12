المبعوث الإيطالي: أكدت للدبيبة دعمنا لجهود ستيفاني بشأن المسار الدستوري

أكد المبعوث الإيطالي نيكولا أورلاندو خلال لقائه رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة دعم بلاده للاستقرار والحفاظ على الهدوء في ليبيا.

وقال أورلاندو في تغريدة عبر “تويتر” إنه أكد على دعم إيطاليا لجهود المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، بالمسار الدستوري بقيادة وملكية ليبية نحو الانتخابات الوطنية، والدعوة إلى مسار شامل وتوافقي نحو الوحدة والاستقرار في ليبيا.

وأضاف أورلاندو: “اتفقنا على أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار على الأرض”.

واستقبل الدبيبة أورلاندو اليوم الأحد، بديوان رئاسة الوزراء، رفقة السفير الإيطالي لدى ليبيا، “جوزيبي بوتشينو”.

وذكر المكتب الإعلامي للدبيبة في بيان مقتضب أن اللقاء تناول آخر مستجدات الوضع السياسي الليبي، وسُبل التعاون من أجل دعم استقرار ليبيا والوصول إلى الانتخابات.