شاهد في «وسط الخبر»: جولة المسار الدستوري.. وتفاصيل الخلاف حول السلطة التشريعية

ناقشت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الأحد، التطورات المصاحبة للجولة الثالثة للمسار الدستوري في العاصمة المصرية القاهرة، وتفاصيل الخلاف حول السلطة التشريعية.

وتحاول الجولة الأخيرة للجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة؛ وضع إطار دستوري توافقي لإجراء انتخابات وطنية شاملة، وتجاوز الأزمة السياسية الراهنة، وذلك قبل أيام من انتهاء خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، وذلك في 22 يونيو الجاري.

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واستبقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز تلك الاجتماعات بتصريحات لقناة «المسار» أمس، أشارت فيها إلى وجود ما سمتها «خيارات كثيرة» يمكن استخدامها حال فشل الاجتماعات، لكنها لم توضح طبيعة هذه الخيارات.