شكري: مصر حريصة على الوصول إلى توافق ليبي

العنوان-القاهرة

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، حرص بلاده على الوصول لتوافق ليبي بين مكونات الشعب ضمن الإطار المعتمد من قرارات مجلس الأمن ومسار برلين ومنتديات مخرجات الحوار الليبي.

وأضاف شكري في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن وجود قوات أجنبية في ليبيا يعقد الموقف ويقيد حرية الشعب الليبي ومستقبله.

وشدد وزير الخارجية المصري على ضرورة بذل الجهود فيما يتعلق بوحدة ليبيا وخروج القوات الأجنبية.

يذكر أن القاهرة تستضيف جلسات الحوار الدستوري بين مجلس النواب ومجلس الدولة للوصول بهدف الوصول إلى توافق دستوري يفضي إلى إجراء انتخابات وطنية.