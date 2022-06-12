الجدال: تركيا ستدعم الحكومة التي ستقف معها وتمنحها الامتيازات

ليبيا – قال المحلل السياسي مختار الجدال إن علاقة تركيا بالغرب الليبي هي “علاقة مصالح”، موضحًا بأنهم ينظرون للفرصة التي منحت لهم بأنها فرصة ثمينة بغرض الحصول على امتيازات داخل ليبيا واسترجاع الديون من أي حكومة، وبأنهم سوف يعملون مع أي حكومة تأتي، وهذه من أهم مزايا تركيا كونها تنظر لمصالحها فقط.

الجدال أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” إلى أن “المجموعات المسلحة والحكومة التي انتهت (حكومة الدبيبة) تنظر للأتراك بأنهم حليف قوي تربطهم مصالح مشتركة، لكن متى ما اعترف المجتمع الدولي بحكومة فتحي باشاآغا سوف تنفض تركيا يدها من الدبيبة وهذا أمر مؤكد”.

وأكد أن تركيا تبحث عن الحكومة التي ستقف معها وتمنحها الامتيازات، والتي ستسدد لها ديونها وتمكن شركاتها من العمل، فالعلاقة علاقة مصالح.

وتابع: “تأتي مشاركة ليبيا أو غرب ليبيا المتمثلة في حكومة الدبيبة، في المناورات العسكرية وحضورها، هذا مجرد تصدير إعلامي أو تخويف للطرف الآخر، بأنه يمتلك الشرعية والاعتراف الدولي”.

كما استطرد: “ولكن هل الأتراك والناتو ينظرون للدبيبة بنفس الطريقة التي ينظر بها الدبيبة بهذا الاتجاه؟ طبعًا بكل تأكيد لا، الغرب وتركيا ينظرون لمصالحهم، ومصالحهم تتلخص في وجود حكومة، مهما كانت وإن كانت ضعيفة كحكومة الدبيبة، وبكل تأكيد هم يخافون من الحكومة القوية، لهذا يستخدمون الدبيبة حتى يتحصلوا على شخص قريب من الدبيبة أو أسوأ منه”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية