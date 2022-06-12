تسييري طبرق يستعرض الأوضاع الأمنية والفنية في الميناء البحري

أصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، تعليماته العاجلة بضرورة الاهتمام بالوضع الأمني داخل ميناء طبرق البحري، وإخراج كافة مراكب الصيد القديمة الموجودة على رصيف الميناء، ومنع دخول كل من لا يملك تصريح دخول.

جاء ذلك خلال لقاء بوالخطابية، الأحد، مع العميد بالحسن هارون بالحسن مدير أمن منفذ ميناء طبرق البحري.

وفي سياق متصل، اجتمع بو الخطابية مع إدارة ميناء طبرق البحري بحضور آمر قاعدة طبرق البحرية ووكيل ديوان البلدية لمناقشة تدشين الخط البحري مع تركيا وعدد من الدول الأخرى، مؤكدا استعداد البلدية لتقديم كل التسهيلات اللازمة لإطلاق الرحلات عبر الخط الجديد بالتعاون مع وزارة المواصلات.

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