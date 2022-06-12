تعرف على موعد انطلاق انتخابات المجالس البلدية

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية إن 10 يوليو القادم موعد انطلاق انتخابات المجالس البلدية.

وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع رئيس اللجنة المركزية للانتخابات المحلية عادل الأشهب، مع اللجنة الفرعية ترهونة. لمناقشة آليات وسبل التواصل مع المنظمات المجتمعية بالمدينة لمساهمتها في البرامج التوعوية.

كما بحث المجتمعون تحديد الاحتياج التدريبي لموظفي مراكز الاقتراع ورسم ملامح الخطة التوعوية والإعلامية. التي ستنطلق تزامنا مع انطلاق الدورة الثانية لانتخابات المجالس البلدية المقررة في العاشر من يوليو القادم.

وأوضح الأشهب في تصريح نشر على الموقع الرسمي للجنة المركزية للانتخابات المحلية. أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة لقاءات دورية تعقدها اللجنة المركزية للانتخابات المحلية وتواصلها مع رؤساء وأعضاء لجانها الفرعية بالبلديات. وذلك لمتابعة مستوى استعدادها لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية القادمة.