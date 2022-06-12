خلال لقائه مع سفير بلجيكا.. المشري: متمسكون بإجراء الانتخابات على أسس دستورية وقانونية

العنوان-طرابلس

جدد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري تمسكه بضرورة إجراء الانتخابات على أسس دستورية وقانونية؛ لضمان عملية انتخابية نزيهة ومشاركة واسعة من قبل المواطنين، ولبناء مسار ديمقراطي وحق دستوري تحفظ فيه حقوق المواطنين وحريتهم.

جاء ذلك خلال لقائه بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، ظهر الأحد، سفير بلجيكا لدى ليبيا، كريستوف دو باسومبيير، بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله على رأس البعثة الدبلوماسية لبلاده في ليبيا.

وتبادل الطرفان خلال اللقاء الحديث عن العلاقات الثنائية بين ليبيا وبلجيكا وسبل تطويرها، كما جرى التطرق إلى ملف الانتخابات.

وأبلغ السفير كريستوف دو باسومبيير المشري خلال اللقاء بقرب نهاية فترة عمله في ليبيا كسفير لدولة بلجيكا. مشيرًا إلى أن المشري توجه من جهته بالشكر إلى السفير البلجيكي على الفترة التي قضاها سفيرًا لبلاده في ليبيا وحسن تمثيله لها.