غوتيريش: النزاعات الداخلية سبب ازدياد نشاط الإرهاب في ليبيا ودول أفريقية أخرى

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك، خلال الاجتماع الأخير لاتفاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، والذي يضم أكثر من 40 وكالة من وكالات الأمم المتحدة والدول الأعضاء، إن تهديد الإرهاب لم ينته بعد خاصة في أفريقيا، رغم انخفاض عدد الضحايا.

وشدد غوتيريش على أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يتصدى للإرهاب بشكل فعال دون معالجة الظروف التي تؤدي إلى انتشاره، مثل ضعف المؤسسات وعدم المساواة والفقر والجوع والظلم. مشيراً إلى أن الجماعات الإرهابية كثفت نشاطها في البلدان المتضررة من النزاعات، مثل ليبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال، مما أدى إلى مزيد من عدم الاستقرار، وتقويض جهود السلام، وإعاقة أهداف التنمية.

وأكد غوتيريش أن ميثاق الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب سيستمر في دعم البلدان في جهودها لمكافحة الإرهاب، من خلال المساعدة الفنية وبناء القدرات والمساعدة في بناء المؤسسات التي تركز على تحسين ظروف الناس وترتكز على حقوق الإنسان والحكم بسلطة القانون

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