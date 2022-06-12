القائد العام: معركة الكرامة اكتسبت بجدارة صفة الثورة ومعانيها بما قدمت من تضحيات وحققت من مكاسب وبما حظيت من تأييد شعبي

أكد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، بأن ثورة الكرامة، لم يكن هدفها الا تخليص الوطن من قبضة الإرهاب، وانقاذه من الزوال، وإفشال مشروع التنظيمات الإرهابية، الرامي الى تحويل بلادنا الى مركز رعب وتوحش، يدمر حياة الليبيين، ويبدد أمن وسلام العالم.

القائد العام، وفي كلمته التي القاها أثناء زيارته لمنطقة الأبرق بالجبل الأخضر، وتابعتها “ليبيا الحدث”، قال: “أدعوكم الى الوقوف، اجلالا وتكريما لشهدائنا الابرار، وقراءة الفاتحة على ارواحهم الطاهرة، ويسعدني ان التقي بكم، أهالي الجبل الأخضر الأشم، أهل الشجاعة والاقدام، والنخوة والشهامة، والكرم والجود، في غمرة احتفالاتنا بذكرى معركة الكرامة الخالدة، التي اكتسبت بجدارة، صفة الثورة ومعانيها، بما قدمت من تضحيات، وحققت من مكاسب، وبما حظيت من تأييد شعبي، في كامل أرجاء البلاد، وأحييكم على مشاركتكم بأغلى ما لديكم في هذه الملحمة النضالية، وما قدمتم لها من دعم ومساندة، منذ انطلاقها حتى اعلان انتصارها، ولا ننسى أبدا مواقفكم المشرفة، غير المسبوقة في تاريخ النضال، حين رأينا ما أن يسقط من أبنائكم شهيد، حتى دفعتم بمقاتل منكم يشغل مكانه، حتى أننا لا نذكر مواجهة واحدة من معارك الكرامة ضد الإرهاب، إلا وكان مقاتلو الجبل الأخضر، حاضرين في طليعتها”.

وتابع: “واسمحوا لي، أن أذكر الليبيين جميعا، بأن هذه الثورة، لم يكن هدفها الا تخليص الوطن من قبضة الإرهاب، وانقاذه من الزوال، وإفشال مشروع التنظيمات الإرهابية، الرامي الى تحويل بلادنا الى مركز رعب وتوحش، يدمر حياة الليبيين، ويبدد أمن وسلام العالم، لم يكن هدفنا الا وقف مسلسل القتل الغادر، وانتهاك الحرمات، وأن يعم السلام كافة أرجاء ليبيا، وأن يشعر المواطن بالأمن والأمان، ليلا ونهارا، و أينما حل في بلاده، ولم يكن هدفنا الا حماية ثروات الليبيين، من أن تقع في أيدي الإرهابيين، لينفقوها في تمويل جرائمهم البشعة، ومشاريعهم الشيطانية”.

وتابع: “وقد تحققت هذه الأهداف النبيلة السامية، حين انتصرت الكرامة وهزم الإرهاب، تحققت بأرواح شهدائنا ودماء جرحانا، وشجاعة المقاتلين معهم، من ضباط وجنود قواتنا المسلحة، وبتحريض القبائل الشريفة أبناءها الشجعان، على حمل السلاح، والقتال في صفوف الكرامة، ولم تكن الكرامة يوما، مشروعا حكوميا لإدارة شؤون البلاد، وتقديم الخدمات، وتلبية احتياجات المواطنين اليومية في مختلف القطاعات، بل كانت الوسيلة الوحيدة، القادرة على تهيئة المناخ الآمن، وفتح الطريق أمام الشعب، ليبني دولته على النمط الذي يناسبه ويرتضيه، وهي أشرف وأعظم من أن تكون مشروعا سلطويا، أو انقلابا عسكريا، من أجل السلطة وحكم البلاد”.

وأضاف: “وعلى الرغم من المكاسب العظيمة، والإنجازات الجبارة التي تحققت، بفضل الله وثورة الكرامة، الا أن مشروع بناء الدولة، على أسس دستورية، وبإرادة شعبية، لم ير النور، ولم تشهد الساحة السياسية الا الإخفاقات المتتالية، وانسداد الأفق، وتفاقم حدة الصراع ولا غرابة في ذلك، مادامت كل الاتفاقات المحلية والدولية، الرامية الى الحل الشامل، لم تكتسب شرعيتها من إرادة الشعب ودعمه لها”.

واستكمل: “لقد قدمنا ما بوسعنا، دعما لأى مسار سياسي، من أجل بناء الدولة، والتقدم نحو حياة أفضل، وحرصنا على وقف إطلاق النار، وتهدئة النفوس، وتأكيد حسن النية، والرغبة الصادقة في المصالحة، وتجاوز كل المحن، ونبذ التعصب وخطاب الكراهية، الداعي الى الفرقة وإراقة الدماء، وشددنا الدعوة الى الاهتمام بالحاضر والمستقبل، وطي صفحات الماضي”.

وأضاف: “عملنا ما بوسعنا، لطمأنة كل الأطراف، بأننا جادون في أن يحل السلام ربوع بلادنا، وفي الانطلاق نحو بناء الدولة المدنية، التي يحكمها وينظم عملها القانون، وكنا أول من دعا الى انتخابات نزيهة وشفافة، تنتج سلطات نكتسب شرعيتها من الشعب مباشرة دون سواه، ولم نترك بابا للسلام الا طرقناه، ولم تطرخ في الساحة مبادرة، تدعو الى لم الشمل، والتقدم الى الامام، الا وكنا السباقين في دعمها، وتجاهلنا كل الادعاءات الباطلة، التي تسيء لجيشنا الوطني وقيادته، وتهدف الى تشويه سمعته والنيل منه، وصرفنا النظر وعفونا عن كل من اتهمنا ظلما وبهتانا، باننا دعاة حرب، وأننا نسعى لاغتصاب السلطة بالقوة”.

وتابع: “كل ذلك كان من أجل أن نتقدم الى الأمام، وأن يشعر المواطن، بأن صبره وتضحياته لم تذهب هباء، وأن طموحاته وأمانيه في العيش الكريم قد بدأت تتحقق، وأن ليبيا قد بدأت تستعيد عافيتها لتنطلق نحو التنمية والرخاء، والاستقرار الدائم، والنهضة الشاملة في كل الميادين، لكن الواقع كان يزداد سوءا، والحياة تزداد قسوة، وصبر المواطن بدأ ينفذ، وأمله يتضاءل الى درجة الإحباط، وحجم الاخطار التي تحيط بالوطن ووحدته في تزايد مستمر، ولم يعد هناك من سبيل، لتغيير هذا الواقع البائس المرير، الا ان يمتلك الشعب زمام المبادرة السلمية بنفسه، ويرسم خارطة طريق الخلاص بنفسه، دون نيابة أو وصاية من أحد، على الليبيين أن يدركوا، بأن المستقبل لا تبنيه الصدفة والحظ، والوعود الجوفاء، والأماني بلا عمل، وأن آلام المواطن ومعاناته، لا يشعر بها الا المواطن نفسه، فلا نيابة في الألم ولانيابة في المعاناة”.

وأضاف: “ان واجبنا اليوم، بعد أن طال أمد المعاناة، هو تحريض الشعب، على أن يمارس بنفسه، حقه الطبيعي في تقرير مصيره، الوسائل السلمية، والآليات التي يراها تحقق أهدافه، فهو مصدر السلطات، وهو السيد فوق ارضه، ولسنا بحاجة لفلاسفة أو وعاظ، ليبينوا لنا حدود واجباتنا، أو نتعلم من خطاباتهم، معاني حب الوطن والتضحية من أجله، فلدينا من الشهداء والجرحى، والمقاتلين البواسل، ما يكفي ليعلموا البشرية قاطبة، تلك المعاني والمفردات، إن من واجه أعتى أنواع الإرهاب، نيابة عن العالم، وهزمه شر هزيمة، لهو في غنى عن تلقي الدروس في الواجبات، وفي الوطنية والبطولة والفداء، ومن راوده الشك في ذلك، فإن ملحمة الكرامة، منذ انطلاقها حتى اعلان انتصارها، كفيلة بأن تنتزع الشك، وتغرس محله اليقين”.

واختتم قائلاً: “ولكم التحية وأدعوا الله أن يوفقنا جميعا الى ما فيه الخير، وندعوه جلّ وعلاه أن يرحم شهداءنا، ويشفي جرحانا، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء”.