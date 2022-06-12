إعادة تشغيل حقل الاستقلال وضخ الغاز لمحطات الكهرباء

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز إعادة تشغيل حقل الاستقلال. وذلك بعد تمكن الشركة من شحن منتج النافثا.

وأوضحت الشركة أن الحقل تمكن من ضح حوالي 60 مليون قدم مكعب من الغاز غير المصاحب عبر منظومة نقل الغاز الساحلي إلى محطات توليد الكهرباء بالمنطقة الشرقية.

وأضافت أنها تمكنت من إعادة تشغيل الحقل بعد شحن منتج النافثا عبر الناقلة (CLAXTON BAY) صباح اليوم الأحد. بكمية تقدر بـ (253،000) برميل تقريباً، الأمـر الذي منـح الشركة سعة تخزينية تقدر بحوالي نصـف خزان.

وأشارت الشركة إلى أنها ستتمكن من تسيير عمليات الغـاز بأريحية إذا ما تم شحن المخزون المتبقي والجاهز للشحن. والذي يبلغ حوالي (367،000) برميل من منتج النافثا.

وكانت شركة سرت قد اضطرت في 31 مايو الماضي لإيقاف تشغيل “حقل الاستقلال”. بعد انخفاض السعة التخزينية لمادة المكثفات المصاحبة لإنتاج الغاز الطبيعي.