هذا ما تم التوصل إليه في جلسة اجتماعات المسار الدستوري

أخبار ليبيا 24 – خبر

أفاد عضو مجلس النواب بلجنة المسار الدستوري رمضان شمبش، أنه سيتم تشكيل لجنتين من 3 أعضاء من مجلسي النواب والدولة، يمثلون الأقاليم الثلاثة، لمناقشة المواد المتعلقة بشروط الانتخاب والحكم المحلي.

ووصف شمبش، أجواء جلسة اليوم لاجتماعات المسار الدستوري بالإيجابية. قائلا، إن هناك توافق في كثير من نصوص مواد الدستور وهذه الجولة ستحمل نتائج إيجابية.

وأشار شمبش، إلى أن لجنتي مجلسي النواب والدولة المُصغرتان ستقدمان غدا ما توصلت إليه من نتائج.

وكانت قد انطلقت فى القاهرة، صباح اليوم الأحد، الجولة الثالثة لاجتماعات المسار الدستوري الليبى. باستضافة كريمة من حكومة جمهورية مصر العربية وبحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفانى وليامز. وذلك بمشاركة وفدى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لبحث سبل التوافق على الإطار الدستورى اللازم لإجراء الانتخابات فى أقرب وقت ممكن.