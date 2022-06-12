وزير الخارجية المصري: وجود مليشيات وقوات أجنبية في ليبيا يقيد حرية شعبها في تحديد مستقبله

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن مخرجات الحل للأزمة الليبية في المؤتمرات الدولية لا بد من الاهتمام بها، مشيرا إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار قرارات مجلس النواب الليبي بخصوص السلطة التنفيذية، ومشددا على ضرورة وصول ليبيا لانتخابات رئاسية وبرلمانية فى وقت محدد، كي تتولي السلطة حكومة جديدة تحافظ على ثروات ليبيا لشعبها.

وأشار شكري في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية لاتفيا بالقاهرة، اليوم الأحد، إلى أن وجود مليشيات وقوات أجنبية ومرتزقة في ليبيا يقيد حرية الشعب الليبي في تحديد مستقبل، مشددا على أهمية تضافر الجهود الدولية لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب، وتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية في موعدها المحدد وعدم تجاوز ذلك الأمر بمحاولة بعض الأطراف فرض الولاية والسيطرة باللجوء للوسائل العسكرية، مشددا على ضرورة أن يتم التوصل إلى حل ليبي ليبي بعيدا عن التدخلات الخارجية.

وأوضح الوزير المصري أن اجتماعات الجولة الثالثة للجنة المسار الدستوري الليبي في القاهرة تهدف للتوافق على إطار دستوري تمكن أبناء الشعب الليبي من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتحافظ على استقرار ليبيا.