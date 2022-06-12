الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات برلمان الشباب الليبي

في احتفالية حضرها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وعدد من وزراء الحكومة تم اليوم في طرابلس الاعلان عن النتائج الأولية لانتخبات برلمان الشباب الليبي بعد إنتهاء عملية التصويت الإلكتروني قرابة الساعة الثامنة مساء

عملية انتخاب برلمان الشباب الليبي سجلت في مجملها 148 ألفًا و594 مشاركة عبر الرسائل القصيرة منها 75 ألفًا و920 رسالة من خلال شركة ليبيانا و72 ألفًا و674 رسالة من خلال شركة المدار وبلغت نسبة الأصوات الناجحة من إجمالي هذه المشاركات 51 ألفًا و439 صوتًا في 13 دائرة انتخابية علي مستوى البلاد شارك فيها أكثر من 2000 مرشح

وسيتم يوم غدا الاثنين الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات برلمان الشباب الليبي .

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