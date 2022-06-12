شاهد في «اقتصاد بلس»: ليبيا ثاني أرخص دولة في العالم يباع بها البنزين

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» عبر قناة الوسط «WTV»، الأحد، الضوء على تقرير حديث لموقع «جلوبال بترول برايس»، الذي يرصد أسعار البنزين عالميًا، والذي أظهر أن ليبيا ثاني أرخص دولة في العالم يباع بها البنزين، بواقع 0.31 دولار للتر الواحد، بينما يبلغ متوسط السعر عالميًا 1.43 دولار أميركي للتر.

خطة أميركية لإدارة عائدات النفط

وتطرق البرنامج إلى تقرير لموقع «أفريكا إنتلجنس» أفاد بأن الولايات المتحدة الأميركية تريد تشكيل لجنة إشراف تقوم بتشغيلها شركة تدقيق خاصة لتحويل الدخل من المؤسسة الوطنية للنفط للمؤسسات الليبية، وهو مسعى من واشنطن «للخروج من المأزق بسبب القلق من تأزم الموقف»، وفق التقرير.

– نورلاند يناقش آلية إدارة عائدات النفط مع قادة المؤسسات المالية الليبية في تونس

وأشار التقرير إلى أن السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، التقى في تونس يوم 6 يونيو الجاري أعضاء فريق العمل الاقتصادي بشأن ليبيا، بقيادة مشتركة من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والاتحاد الأوروبي ومصر، وقدم خطة أولية لإنشاء «اللجنة الليبية الخاصة للرقابة».

إقفالات الحقول والموانئ النفطية

واتصالًا بالأخبار الاقتصادية المحلية، تطرق البرنامج إلى تحذير وزارة النفط في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، من مغبة اللجوء إلى مزيد الإقفالات بالحقول والموانئ النفطية؛ حيث دعت الفاعلين بالمشهد السياسي الليبي إلى «تغليب مصلحة الوطن»، و«إبعاد البلاد عن الإفلاس والارتهان للبنك الدولي».