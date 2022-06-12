اللافي: نثمن ما جاء في بيان مؤتمر أعيان وشيوخ برقة في سلوق

أكد عضو المجلس الرئاسي ” عبدالله اللافي “، اليوم الأحد، مباركة المجلس لمؤتمر أعيان ومشايخ برقة، الذي عُقِد أمس السبت بمدينة سلوق، متمنيًا أن يعاد اللقاء مرة أخرى في المنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية من ليبيا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها اللافي عبر حسابه على «تويتر» مساء اليوم قائلآ : «نثمن ما جاء في البيان الختامي لمؤتمر أعيان وشيوخ برقة، الذي عُقِد بمدينة سلوق المجاهدة، ونتمنى أن يعاد اللقاء مرة أخري في الجناح الغربي، والجنوبى لبلادنا. ويؤكد المجلس الرئاسي أنه يبارك هذه الخطوة، ويقدم الدعم اللازم والممكن في اللقاءات القادمة».

ويشار الى ان مدينة سلوق، قد استضافت أمس السبت، ملتقى لأعيان ومشايخ برقة، ألقيت خلاله العديد من الكلمات التي تدعو إلى بناء الوطن ونبذ كل ما من شأنه تهديد وحدة البلاد وسلامة أراضيها والسيطرة على مقدراتها.

وخلص ملتقى المكونات الاجتماعية في برقة الى سبع توصيات لخروج ليبيا من أزمتها، على رأسها التخلص من جميع الأجسام منتهية الولاية، والتحذير من اللجوء إلى «التصعيد عبر العصيان المدني» حال عدم إجراء الاستحقاقات الانتخابية في موعد أقصاه نهاية العام الجاري.