شاهد في «هذا المساء»: آخر جولات الحوار.. تفاؤل حذر وبدائل اللاتوافق

تناولت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، الأحد، التطورات المرافقة لآخر جولات الحوار في القاهرة، والتي يشوبها تفاؤل حذر أمام «جبل الخلافات»، الذي يسيطر على المشهد السياسي، ومن ثمة هل مستوى التعقيد في الأزمة يتحمل بدائل أخرى في حال عدم التوافق.

ومع قرب انتهاء المرحلة الانتقالية وختام اجتماعات القاهرة، يطرح البرنامج سؤالاً حول فرص الوصول إلى توافقات، ولماذا وُصفت الاجتماعات بالفرصة الأخيرة، وذلك على كل من: أحمد الشركسي عضو ملتقى الحوار الوطني، وأسعد زهيو المرشح للانتخابات الرئاسية.

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وانطلقت في العاصمة المصرية، القاهرة، الأحد، الجولة الثالثة والأخيرة للمسار الدستوري بين وفدي مجلسي النواب والدولة بالقاهرة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهي الجولة الفارقة قبل أيام من انتهاء خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، وذلك في 22 يونيو الجاري.