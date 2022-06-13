خلال لقائه سفير بلجيكا.. المشري: نتمسك بإجراء الانتخابات على أسس دستورية وقانونية

بحث رئيس مجلس الدولة الاستشاري “خالد المشري” اليوم الأحد مع سفيرَ دولة بلجيكا لدى ليبيا السيد ” كريستوف دو باسومبيير” العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

كما تطرق الجانبان – خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس – إلى ملف الانتخابات في ليبيا حيث شدد ” المشري ” على ضرورة إجراء الانتخابات على أُسس دستورية وقانونية؛ لضمان عملية انتخابية نزيهة ومشاركة واسعة من قبل المواطنين، ولبناء مسار ديمقراطي وحق دستوري تحفظ فيه حقوق المواطنين وحريتهم.

ومن جانبه أبلغ السفير البلجيكي رئيس المجلس الأعلى للدولة بقرب نهاية فترة عمله في ليبيا كسفير لبلاده. كما توجه ” المشري ” بالشكر إلى ” كريستوف ” على الفترة التي قضاها سفيراً لدولة بلجيكا في ليبيا وحسن تمثيله لها.