بوقعيقيص لـ«مجلسي النواب والدولة»: سيشرق نهار ليبيا بكم أو بدونكم

حذرت آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى الحوار السياسي، من مغبة عدم إنجاز تعديلات القاعدة الدستورية؛ لإجراء العملية الانتخابية في ليبيا للخروج من الأزمة السياسية.

وقالت بوقعيقيص، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” الفرصة الأخيرة، القاعدة الدستورية يا مجلسي النواب والدولة ليست سوى تعديل المادة ثلاثون من الإعلان الدستوري وقانوني انتخابات رئاسية وبرلمانية”.

وتساءلت بوقعيقيص:” هل يستحق الأمر كل هذا الشطط؟، أخشى أنها الغنيمة أعمت البصيرة، وكفى يعني كفى- وصل السيل الزبى”، على حد تعبيرها.

واختتم بوقعيقيص تغريدتها، قائلة:” سيشرق نهار ليبيا بكم أو بدونكم”.