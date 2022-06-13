الحصادي: ملتقى المكونات الاجتماعية بسلوق دعا إلى قيم وطنية يجب دعمها

قال منصور الحصادي، عضو مجلس الدولة الاستشاري، إن ملتقى المكونات الاجتماعية بسلوق، تحرك مجتمعي، دعا إلى قيم ومعانٍ وطنية يجب دعمها”.

وأضاف الحصادي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” أهم الشعار كانت “ليبيا تجمعنا، والمصالحة الوطنية وعودة المهجرين، ورفض الحرب والاقتتال وخطاب الكراهية، والتمسك بالمسار السلمي والديمقراطي، تجديد الشرعية وإنهاء المراحل الانتقالية من خلال الانتخابات”.

ولفت الحصادي، في تغريدة سابقة، إلى أنه فى الوقت الذى يكرر فيه بأن الانتخابات هى ذروة سنام الديمقراطية، وهى أكبر مكسب من مكاسب ثورة فبراير.

وتابع:” لهذا بنبغي تعبيد الطريق للانتخابات من خلال قاعدة دستورية وبشكل عاجل

وحكومة قوية لكل الليبيين تبسط سيطرتها”.

واستطرد:” التزوير والتحريف والاغتيالات المعنوية عمل رخيص، وإن الله لا يصلح عمل المفسدين”.