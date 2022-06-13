البخبخي: أسلوب الاسترضاء الذي امتهنته البعثة والمجتمع الدولي مع “المشروع الانقلابي” لا يصنع حل

ليبيا – قال الأكاديمي والباحث السياسي يوسف البخبخي إن التصعيد العسكري وما يجري يتحرك في سياق واضح، بدايته ينطلق مع مشروع مبادرة خارطة طريق مجلس النواب وصناعة الحكومة الموازية، فهاجس الخريطة هو التمكين للحكومة.

البخبخي أضاف خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “فبراير” السبت وتابعته صحيفة المرصد: “من هي الحكومة ومن تكون وماقضيتها هي نتاج المشروع الانقلابي، وجاءت كمبادرة خارطة الطريق مجلس النواب لتمكين البقاء والتمديد، اليوم مع كل هذه المحاولات البائسة لتمكين الحكومة الموازية فشلت للحظة في اختراق طرابلس، أو أن تضع لها مكانًا أو عمقًا أو جذرًا لمدينة طرابلس، من في مصلحته تفجير المدينة ونسف الاستقرار فيها وإعطاء الإيحاء أن المدينة تدار من قبل حكومة لا تمتلك القدرة على إدارتها وتمكين الاستقرار فيها لمصلحة من هذا؟”.

واعتبر أن هذا يدور لمصلحة المشروع الانقلابي والسياق اليوم يتحرك في إطار تصاعدي للأزمات مع فشل مشروع مبادرة خارطة الطريق وتمكين الحكومة الموازية وفشل الحصار النفطي لإجهاض حكومة الوحدة الوطنية مع الإدانة الأولية من قبل محاكمة الولايات المتحدة الأمريكية لخليفة حفتر.

كما تابع: “المشروع الانقلابي مشروع حفتر برمته يعيش حالة من الحصار والفشل في الامتداد، ظهر لدينا تسجيل يدعى أنه لداعش وتهديد بالقيام بعمليات إرهابية وتهديد المؤسسات المتعلقة بالتعليم ونحن نعيش الآن مرحلة تصعيد للأزمات وتفجير طرابلس والجنوب محاولة لإعطاء إيحاء بأن الحكومة فاشلة، وتفجير الوضع والدفع من قبل الأطراف الدولية أو المحلية للقبول بمشروع الحكومة الموازية، وتصريح باشاآغا وصوان يدل على فشل الحكومة”.

ونوّه إلى أن الأحداث التي تقع في طرابلس ليست فردية ولا بمحض الصدفة ولا نزاعات شخصية هناك سياق يتحرك لإسقاط حكومة الوحدة الوطنية وتفجير استقرارها وفرض المشروع الانقلابي، بحسب تعبيره. مشيرًا إلى أنه لا يمكن تبرير أي طرف سواء النواصي أو جهاز دعم الاستقرار من قذف السلاح بشكل عشوائي على الآمنين وقاطني المدينة.

وشدد على أن أطراف الأزمة يجب أن تراعي من هم في داخل المدينة وكان الأولى أن يلجؤوا لكتائب وسيطة قبل اللجوء لاستخدام السلاح، مؤكدًا أن إفزاع المواطنين أمر غير مقبول ويجب محاسبتهم قانونيًا.

البخبخي استطرد حديثه: “ما تبقى لهم اختراق المدينة من داخلها بواسطة أبنائها، وهذا مشروع الحكومة الموازية. قناة الحدث السعودية أو العربية، نتأكد أن الأشخاص الذين تأتي بهم لتفسير الأحداث هم من ذات النسق السياسي المتحالف مع المشروع الانقلابي، وهذه ليست أخبارًا بريئة، بل تأتي في سياق الدفع لفكرة إخلاء طرابلس من السلاح والغرض من ذلك اختراقها، الحكومة نتاج ملتقى الحوار السياسي جنيف تونس، والمعيارية التي تمت عليها العملية برمتها إنجاز الانتخابات وللوصول لها لإعادة بناء الشرعية السياسية واستعادة السيادة”.

ورأى أن ما حدث يصب في اتجاه واحد، وهو السعي الحثيث لإسقاط حكومة الوحدة الوطنية “حكومة تصريف الأعمال” وهذا ليس متعلقًا بأن الحكومة عاجزة عن الإنجاز والتأمين، فالحكومة مراد إزالتها لبقاء المشروع الانقلابي للضرورة.

وأكد على أن اسلوب الاسترضاء الذي امتهنته البعثة والمجتمع الدولي مع “المشروع الانقلابي” لا يصنع حلًا، وأسلوب الاحتواء وإدخال مصر في العملية السياسية وإتاحة الفرصة تلو الأخرى لحفتر وعقيلة يضع البلاد في دوامة الانخراط مع هؤلاء الذين لا قضية وطنية لهم وليسوا معنيين بالوصول لحالة وئام أو شرعية، فهم خانوا الوطن وأدخلوا المرتزقة والفاغنر واستباحوا الوطن. بحسب زعمه.

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