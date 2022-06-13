النعمي لـ الدبيبة: ألم تسمع بقانون الانتخابات الرئاسية الصادر عن البرلمان ؟

ليبيا – علق وزير الخارجية بحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام عبد الحميد النعمي على تصريح رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة خلال لقائه أساتذة كلية الأداب مصراتة بأنه لا يوجد لدى ليبيا قانون انتخابات رئاسية ولكن يوجد قانون انتخابات برلمانية.

النعمي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال: “الم يسمع السيد الرئيس بالقانون رقم واحد لسنة 2022 بالرغم من كل الضجة التي حدثت بشأنه، خاصة وأنه هو نفسه مترشح وفق هذا القانون، إضافة إلى منصبه كرئيس حكومة”.

وتساءل: “هل يوجد أحد في ليبيا لم يسمع بقانون الانتخابات الرئاسية الصادر عن البرلمان والذي بدأنا في تنفيذه حتى مرحلة القوائم النهائية للمترشحين؟ وهل يصدق أحد أن هذا يمكن أن يحدث في ليبيا؟”.

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