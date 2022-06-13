الدبيبة: لا طريق ولا مسار إلا بانتخاب من يقودنا في البرلمان والرئاسة والحكومة

قال عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة:” هناك كثير من المتخوفين أن يكون برلمان الشباب جديدًا وهو برلمان جديد فعلاً”.

وأضاف الدبيبة، خلال مشاركته في انطلاق انتخابات برلمان شباب:” نريد أن نوضح من هذه الفكرة أنه لا طريق ولا مسار إلا بانتخاب من يقودنا في البرلمان والرئاسة والحكومة القادمة”.

وتابع:” كثير من الليبيين لم يتعودوا على فكرة البرلمان وعلى الإعلام توضيح دوره”.

ولفت إلى أن البرنامج تدريبي توعوي للديمقراطية وبدأ من الشباب، وفحوى البرنامج تأهيل الشباب لأخذ المبادرة في الانتخابات القادمة وما بعدها”.

وأشار إلى أن الشباب الذين سيعلن فوزهم غدا وبعد غد عليهم التوضيح للمجتمع بدورهم، متابعا:” أشكر وزارة الشباب ووزيرها على المبادرة المهمة ونأمل توصيل معلومات أكثر عنها في المستقبل القريب”.