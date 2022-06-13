الدبيبة والحداد يتفقدان مركز رعاية وحماية المدمنين بمدينة مصراتة

ليبيا – تفقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة رفقة رئيس أركان الرئاسي محمد الحداد السبت مركز رعاية وحماية المدمنين بمصراتة، وذلك للوقوف على احتياجات المركز والاطلاع على أوضاعه.

الدبيبة تابع بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي خلال الجولة على أقسام المركز، وسير العمل بها، واستمع إلى شروح وافية من العاملين حول طبيعة العمل بهذه الأقسام.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالمركز وجعله مركزًا وطنيًا يحضى باهتمام ودعم أكبر لخدمة هذه الفئة والعاملين عليها.

وقال الدبيبة: إن الحرب ضد المخدرات تتطلب تكاثف جهود جميع القطاعات، للتصدي لهذه الظاهرة وإنقاذ أبنائنا وبناتنا، باعتبارها آفة عالمية تضيع العقول وتقتل الأرواح، ويعتبر مروجوها أعداءً للوطن.

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