أبوراص: «اجتماع القاهرة» الفرصة الأخيرة للذهاب إلى الانتخابات

اعتبرت عضو مجلس النواب ربيعة أبوراص، أن «اجتماع القاهرة» بين مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري في جولته الثالثة، الفرصة الأخيرة للانتهاء من القاعدة الدستورية لإنجاز الانتخابات.

وقالت أبوراص، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” اجتماع الفرصة الأخيرة بالقاهرة، ونحث لجنتي مجلس النواب والدولة على اغتنام الفرصة بتحمل مسؤوليتهم اتجاه إرادة الليبين وحقهم في الاستقرار، والاتفاق على قاعدة دستورية جامعة تعددية منصفة عادلة، والذهاب بنا لانتخابات رئاسية وبرلمانية”.

وانطلقت المناقشات بين وفدي مجلسي النواب والدولة الاستشاري، التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، في افتتاحية الجولة الأخيرة، من مباحثات القاهرة، إن هذه الجولة الأخيرة ولابد من الخروج بإطار دستوري ينظم العملية الانتخابية كون هذه الجولة تأتي في مرحلة مفصلية.