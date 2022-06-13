بن شرادة: الاتفاق على المواد الخلافية في الدستور يستوجب صفقات سياسية

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة إن جولة المسار الدستوري في مصر، سيكون فيها خلاف كبير؛ لأن الجولات الأولى بحثت بنودا ومواد أقل حدة، فالنقاط الخلافية لم تناقش بعد.

بن شرادة، وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز“ أوضح أن النقاط الخلافية من الصعب أن يكون عليها اتفاق، ومن الأرجح إحالة الدستور للشعب حتى يستفتى عليه ويرفع بالتالي الحرج عن مناقشة المواد الخلافية بالدستور.

وأشار إلى أن المواد الخلافية مادتان أو 3، ومن الصعب الاتفاق عليها فالأمر يستوجب صفقات سياسية.