العباني: من يحكم المرحلة الحالية في ليبيا هو من يبسط سيطرته على الأرض

ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني، إن من يحكم المرحلة الحالية في ليبيا هو من يبسط سيطرته على الأرض.

العباني وفي تصريحات خاصة لوكالة”سبوتنيك” الروسية أوضح أن الجماعات المسلحة في ليبيا هي من تتمتع بالقوة التي تمكنها من بسط سيطرتها على الأرض، في حين أن الأطراف الأخرى هي من تستعين بهم لتمرير أجنداتهم.

وبين أن الجماعات المسلحة في العاصمة تعمل مع من يدفع أكثر، خاصة أنها هي من تملك القرار النهائي وليس من يستخدمها، ما يعني أنها يمكن أن تغير موقفها من الأطراف السياسية في أي وقت.

ورأى أن كل المحاولات التي جرت لحل الأزمة لم تتناول معضلة الجماعات المسلحة بشكل حقيقي، خاصة أن الحل يجب أن يكون عبر الجلوس مع هذه الجماعات والوصول إلى حلول تحقق غاياتها من أجل التخلي عن أسلحتها.

وأشار إلى أن المحاولات التي تقوم بها ستيفاني ويليامز والبعثة هي أشبه بـ “الحرث في البحر”، وأنها لن تقدم أي خطوة للأمام.

وشدد على أن الحل لا بد أن يبدأ من الناحية الأمنية قبل السياسية، وذلك من اكتمال خطوات الحل.

ولفت العباني إلى أن اللجنة العسكرية (5+5) لم تحرز أي تقدم وأن تشكيلها يضاف إلى تشكيل العديد من اللجان والأجسام في ليبيا منذ سنوات دون تحقيق الأهداف المرجوة.

وشدد على أن سحب سلاح الكتائب وحل الميليشيات إما أن يكون عبر القوة، أو عبر الحوار وترضيتهم وتوظيف أفرادها في الاقتصاد الوطني، مرجحا الحل الثاني عبر وظائف مؤقتة لسنوات حتى يعاد النظر فيها بعد ذلك.

العباني استبعد إمكانية القضاء على الكتائب والميليشيات في الوقت الراهن، مطالبا بالعمل بآلية مختلفة غير الصدام العسكري.

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