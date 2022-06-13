بعد اطلاعه على نسبة المشاركة الهزيلة.. الدبيبة يغادر حفل انطلاق ما يسمى “انتخابات برلمان شباب”

غادر رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، حفل انطلاق ما يسمى “انتخابات برلمان شباب”، دون الادلاء بكلمة ختامية كالعادة في الحفل، الذي نظمه كل من وزير الدولة لما يسمى “الشؤون السياسية والاتصال” وليد اللافي مدير قناة “النبأ” الداعمة للجماعات الإرهابية، ووزير الشباب بحكومته فتح الله الزني، بعد اطلاعه على نسبة المشاركة الهزيلة والمقاطعة من قبل المواطنين التي وصلت لـ 51 ألف ناخب لحوالي 2400 مترشح.

مصدر مطلع، وفي تصريحات لقناتنا، أكد أن “تلك الانتخابات الإلكترونية شهدت عزوفاً كبيراً في كافة ربوع ليبيا وخاصة في دائرة بنغازي”، مشيراً إلى أن هناك العديد من الشكاوي”، مؤكداً بأن “خطة الانتخابات الالكترونية قد فشلت في مهدها والتي كان يحاول وليد اللافي وعبد الحميد الدبيبة التسويق لها”.

الدبيبة، وفي كلمة ألقاها ببداية الحفل الذي غادره مسرعاً، قال: ”نريد أن نوضح من هذه الفكرة أنه لا طريق ولا مسار إلا بانتخاب من يقودنا في البرلمان والرئاسة والحكومة القادمة، وكثير من الليبيين لم يتعودوا على فكرة البرلمان وعلى الإعلام توضيح دوره”، بحسب زعمه.

الجدير بالذكر أن المجلس البلدي زوارة، رفض نتائج انتخابات ما يسمى “برلمان الشباب” رفضًا قاطعًا مطالباً بتصحيح وضعها، موضحاً أن الانتخابات التي أجريت بالدائرة الثالثة عشر تعتبر غير قانونية ولا يمكن قبول نتائجها ولكن وهذا يعكس نية القائمين على هذه الانتخابات بإبعاد أغلب المدن والهيمنة على هذا البرلمان، مؤكداً بأنه سنتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الانتخابات وإلغاء نتائجها وإعادتها بالشكل الديمقراطي الصحيح الذي يضمن التمثيل العادل لكافة المدن.