العرفي: انشقاقات الإخوان ومنهم صوان مجرد أمور ظاهرية تتبع خطة “الولاء والبراء”

ليبيا – رأى مراد العرفي الناشط السياسي الليبي أن انشقاقات الإخوان مجرد أمور ظاهرية تتبع خطة الولاء والبراء وذلك باصطفاف بعضها وراء طرف واصطفاف البعض الآخر وراء طرف ثان.

العرفي حذر في تصريحات خاصة لموقع ” العين الإخبارية” من أن خطة “الولاء والبراء” هذه تضمن للإخوان تحقيق مكاسب في حال انتصار أحد الطرفين.

ونبه إلى أن انشقاق محمد صوان هو ضمن تلك الخطة، فقد أعلن بشكل واضح تأييده للحكومة المنبثقة عن مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا بينما استمر باقي الإخوان في تأييد عبدالحميد الدبيبة، بما يضمن تحقيق مكاسب من الطرفين

العرفي اختتم حديثه بالتأكيد على أن “هذه لعبة إخوانية منذ الأزل”، محذرا رئيس الحكومة فتحي باشاغا من جلب عناصر التنظيم الإرهابي إلى جواره، كون هدفهم الوحيد سيكون تدبير مكائد للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية