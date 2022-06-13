بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 13 يونيو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقي الأجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلي غربية معتدلة السرعة تتحول مساء يوم الغد إلى شمالية فشمالية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (27-33)مْ على اغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على الجبل الأخضر واحتمال ظهور ضباب أثناء الليل والصباح الباكر على مناطق البيضاء وشحات.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة علي بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (24-29)مْ على المناطق الساحلية وتسجل علي الدواخل ما بين (30-34)مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (33-39)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (36-39) مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:15)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:57).