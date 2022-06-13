بوجناح وقنصل ليبيا لدى إيطاليا يتفقان على لاستجلاب أخصائين في تخصصات مختلفة

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بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح أمس الأحد مع القنصل العام لدولة ليبيا لدى إيطاليا ميلانو سالم جموم تنسيق الجهود لاستجلاب أخصائين من دولة إيطاليا في تخصصات مختلفة، لتبادل الخبرات وتحسين الخدمات الطبية بالقطاع الصحي العام، وذلك تنفيذًا لخطة الوزارة المتمثلة في دعم المراكز الطبية المتخصصة في ليبيا، وتوفير احتياجاتها من العاملين الصحيين المتخصصين.

وبحث الطرفان العديد من البنود، أبرزها، نقل الخبرات الخارجية إلى ليبيا من خلال التدريب.

وأحياء الندوات واستضافة الأطباء الزوار، والمتابعة والإشراف على المرضى.

يشار إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء تابع مع القنصل العام، أوضاع المرضى الليبيين في الساحة الإيطالية.

في حين اطّلع على آخر المستجدات بشأن علاجهم.

وفي سياق متصل شدد أبوجناح، على ضرورة إشراك كل الجهات والمؤسسات المعنية والخبراء في إصلاح وتطوير النظام الصحي في ليبيا.

وتحقيق تنمية شاملة لقطاع الصحة، من أجل تحسين الحالة الصحية للمواطن، وتطوير آليات عمل الرعاية الصحية الأولية.

في حين جاء ذلك خلال اجتماع أبوجناح، الأحد، مع خبراء بالمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.

لطرح مشروع “إصلاح وتطوير النظام الصحي في ليبيا”، الذي حضره رئيس المجلس محمودالفطيسي.

في حين شهد الاجتماع استعراض سبل تعزيز وإتاحة الخدمات الطبية للمواطنين، ضمن مبادرة التغطية الصحية الشاملة.

من خلال تحديد خصائص الأنظمة الصحية الناجحة، والمتمثلة في امتلاك رؤية واستراتيجيات طويلة المدى.

وبناء توافق على المستوى المجتمعي، والسماح بالمرونة والاستقلالية في اتخاذ القرار.