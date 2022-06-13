بلحاج: أدعو كافة الفاعلين بطرابلس إلى التفاعل الإيجابي مع «مقررات لقاء سلوق»

قال عبد الحكيم بلحاج، زعيم الجماعة الليبية المقاتلة، إن بيان مكونات برقة فرصة وطنية للوحدة خلف المبادئ التي اتفق حولها المجتمعون، على حد تعبيره.

وأضاف بلحاج، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أدعو كافة الفاعلين بطرابلس وغرب ليبيا إلى التفاعل الإيجابي مع مقررات لقاء سلوق”، على حد ادعائه.

ولفت إلى أن وحدة ليبيا والمصالحة الوطنية الشاملة وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، وتوحيد المؤسسة العسكرية ومنع الاقتتال بين الليبيين هي أهداف ومطالب سامية ووطنية تتطلب دعماً كاملاً من كل مناطق ليبيا”، بحسب قوله.

وزعم بلحاج، أن إنهاء المراحل الانتقالية يجب أن يكون وفق انتخابات نزيهة واستفتاء على دستور لا يقصي أحداً ويستجيب لمطالب كافة مكونات المجتمع الليبي”.

وأشار إلى أن الانتخابات يجب أن يحميها ويتفق على احترام نتائجها الليبيون”، على حد تعبيره.

وكانت المكونات الاجتماعية بالمنطقة الشرقية – برقة – طالبت السبت الماضي، في بيان لها، بضرورة التخلص السريع مما أسمته بجميع الاجسام منتهية الولاية التي أفرزتها أو التي أعادت شرعيتها مجموعات اتفاقات لم تعير أي اهتمام لرغبة الشعب الليبي”.

وشدد البيان الختامي لملتقى المكونات الاجتماعية، المجتمع بمنطقة سلوق، السبت، على ضرورة استكمال الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية المتزامنة مع مدة أقصاها نهاية هذا العام الجاري، مؤكدًا أنه لم يعد لدى الليبيين الوقت الكافي لاعتماد مراحل انتقالية جديدة، ملوحًا بالتهديد:” إذا لم يتم الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني في المدة المحددة، فإن تلك القوى الاجتماعي سوف تلجأ للتصعيد باستدعاء الشارع للعصيان المدني”.