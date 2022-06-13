الطفل مصطفى البركولي يعود لأهله بعد أكثر من عام على خطفه

أعلنت مصادر مقربة من أسرة طفل مخطوف في سبها منذ أكثر من عام أن الطفل مصطفى البركولي عاد إلى أهله أمس.

وخطفت جهة مجهولة الطفل مصطفى البركولي من أمام أمام منزله في حي الجديد بمدينة سبها في 25 أبريل 2021، ولم يُعرف حتى الآن ملابسات خطفه (حيث كان يبلغ عمره حينها 16 عاما) وكيف جرت عملية الإفراج، لكنه ظهر في مقطع فيديو ليلة أمس مع آمر منطقة سبها العسكرية (التابع للقيادة العامة) اللواء فوزي المنصوري.

ومنذ أبريل من العام الماضي، أطلقت عديد المناشدات تطالب بالإفراج عن الطفل مصطفى، حيث نظم عدد من أهالي سبها وقفة احتجاجية تطالب بإطلاق سراح الطفل.

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وفي فبراير الماضي، قال نائب رئيس مجلس النواب، احميد حومة، خلال جلسة لمجلس النواب، إن الخاطفين يطلبون أموالا ضخمة من أسرته، كما أنهم أرسلوا إلى الأسرة مقاطع صوت وفيديو تظهر تعرض الطفل للتعذيب. ووقتذاك، ناشد حومة جميع المعنيين من المؤسسات العسكرية والأمنية تكثيف الجهود للبحث عن الطفل، وإنقاذه هو وجميع الأطفال المخطوفين.

الطفل مصطفى البركولي. (الإنترنت)