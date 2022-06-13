اجتماع في طبرق لتدارس تدشين خط بحري منها إلى تركيا

ليبيا – عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بو الخطابية اجتماعًا مع إدارة الميناء البحري بحضور آمر القاعدة البحرية ووكيل ديوان البلدية.

بيان صحفي صدرب عن بلدية طبرق طالعته صحيفة المرصد أمد تكريس الاجتماع لمناقشة ماتم الاتفاق عليه سابقا مع وزارة المواصلات بحكومة تصريف الأعمال بشأن تدشين خط بحري مع تركيا وعدد من الدول الأخرى.

وبحسب البيان أكدت إدارة ميناء طبرق البحري استعدادها التام لتدشين هذه الرحلات البحرية فيما تم مناقشة ما تحتاجه صالة المسافرين مع تقديم وعد من البلدية لمد يد العون في هذا الإطار.

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