شمام: المجتمعون في القاهرة يدركون أنها فرصتهم الأخيرة قبل الانفجار

رأى محمود شمام، عضو المجلس الانتقالي المنتهية ولايته، أن أعضاء لجنتي مجلسي النواب والدولة المجتمعين في القاهرة لأجل الاتفاق على قاعدة دستورية للانتخابات يدركون أن هذه الاجتماعات هي فرصتهم الأخيرة قبل ما أسماه بـ«الانفجار»، بحسب تعبيره.

وقال شمام، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “يدرك المجتمعون في القاهرة أنها فرصتهم الاخيرة قبل الانفجار”، وفقا لقوله.

وأضاف “كما يدرك قادة الميلشيات في طرابلس أن قوائم العقوبات جاهزة، أما برقة فهي تتلمس مشروعها السياسي بعيدا عن وصاية الأقارب والجيران. وما حك جلدك إلا ظفرك”، على حد وصفه.