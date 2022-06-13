النغنوغي: التحقيقات بشأن اشتباكات سوق الثلاثاء استعملت كمسكنات لليبيين

قال الباحث السياسي طاهر النغنوغي إن ما حدث في طرابلس لم يصل إلى مستوى الانهيار الأمني، إنما هو انفلات، لأن القوات التي باشرت بالقتال هي تابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية.

النغنوغي وفي تصريحات خاصة لموقع “تلفزيون العربي” القطري، أوضح أن عدم التوصل إلى نتائج في التحقيقات السابقة بشأن الأحداث الأمنية تسبب بالفوضى الحالية، مؤكدًا أهمية ردع القوى التي تتسبب في هذا القلق للمواطنين.

وأشار إلى أنّ التحقيقات استعملت كمسكنات لليبيين، قائلاً: “لعل التصنيف الحقيقي للصراع هو أننا أمام قوتين، إحداهما تابعة للحكومة، والأخرى تابعة للمجلس الرئاسي”، بحسب النغنوغي.

ولفت النغنوغي في حديثه إلى أن القوات المسلحة المتواجدة في الساحة الليبية، ستلعب دورًا كونها أصبحت واقعًا لا يمكن إبعاده من المشهد السياسي الليبي.