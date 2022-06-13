الدبيبة يبدي استياءه من إجراءات بلجيكا ضد أصول مؤسسة الاستثمار

ليبيا – أشاد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بدور السفير البلجيكي المنتهية مهامه في ليبيا “كريستوف دوباسومبير” في تطوير العلاقات الثنائية.

إشادة الدبيبة جاءت وفقًا لبيان صحفي صدر عن مكتبه الإعلامي طالعته صحيفة المرصد خلال لقاء جمعه بـ”دوباسومبير” لتدارس الإجراءات المتخذة من قبل السلطات البلجيكية ضد أصول مؤسسة الاستثمار في بلجيكا.

وأبدى الدبيبة استياءه من هذه الإجراءات التي ستؤثر على مستوى العلاقات بين البلدين فيما ثمن “دوباسومبير” ما وجده طيلة فترة عمله في ليبيا من دعم وتفهم وما يبذله رئيس حكومة تصريف الأعمال من جهود كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلاد.

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