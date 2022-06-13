بعد عام من اختطافه في سبها .. الطفل “مصطفى البركولي” يعود إلى أسرته

بمجهودات من النائب العام ومنطقة سبها العسكرية تمكنت الكتيبة 676 مشاة من تحرير الطفل المختطف مصطفى البركولي، بعد سنة قضاها في قبضة الخاطفين في مدينة سبها.

وكشف آمر المنطقة العسكرية سبها اللواء فوزي المنصوري عن تفاصيل عملية إطلاق سراح البركولي.

وأشار إلى أهمية الجهود التي بذلت من القوى الأمنية بالتعاون مع مكتب النائب العام في تحقيق المهمة، مثمنًا أيضا دور الشباب المدنيين الذين ساعدوا في الوصول إلى المعلومات ونفذوا عمليات رصد ضرورية سهّلت المهمة.

وكانت العصابة التي اختطفت “مصطفى” قد طالبت، في وقت سابق بالحصول على فدية، مهددة بإنهاء حياته في حالة عدم الاستجابة لهذا الطلب.

يشار إلى أن ذوي “مصطفى” كانوا قد ناشدوا الجهات المختصة بذل مزيد من الجهود لفك لغز اختطاف ابنهم.

وتحرك ناشطون لرفع مستوى التضامن مع قضية الطفل الليبي “مصطفى”، والمساهمة في عودته لأهله بعد طول انتظار .

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